Menemenspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | Menemenspor - Gençlerbirliği TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 37. hafta maçında Menemenspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Menemenspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | Menemenspor - Gençlerbirliği TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Menemenspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Menemenspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | Menemenspor - Gençlerbirliği TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
MENEMENSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasındaki Menemenspor- Gençlerbirliği maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Filiz'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Mehmet Kapluhan yapıyor.
MENEMENSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE
MENEMENSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
MENEMENSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
MENEMENSPOR İLK 11
25. MURAT HOCAOĞLU
11. AHMET SAĞAT
13. ABDOULAYE CISSE
21. ÖMER ŞAHBAŞ
24. EMRE ÖZER
27. TONI CORREIA GOMES
28. ABDULLAH AYDIN
37. KEREM PAYKOÇ
44. OĞUZHAN ÇAPAR
52. ENES SAĞLIK
77. SİNAN AKGÖL
GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11
1. RAMAZAN KÖSE
61. İLKER KARAKAŞ
8. AARON TSHIBOLA
11. RAHMETULLAH BERİŞBEK
14. METEHAN MERT
17. BARIŞ ALICI
18. GÖKHAN GÜL
23. DMYTRO GRECHYSHKIN
27. ÖMÜRCAN ARTAN
33. MUHAMMED BAYIR
91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA