Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Menemenspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Menemenspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | Menemenspor - Gençlerbirliği TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

MENEMENSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasındaki Menemenspor- Gençlerbirliği maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Filiz'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Mehmet Kapluhan yapıyor.

MENEMENSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

MENEMENSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MENEMENSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MENEMENSPOR İLK 11

25. MURAT HOCAOĞLU

11. AHMET SAĞAT

13. ABDOULAYE CISSE

21. ÖMER ŞAHBAŞ

24. EMRE ÖZER

27. TONI CORREIA GOMES

28. ABDULLAH AYDIN

37. KEREM PAYKOÇ

44. OĞUZHAN ÇAPAR

52. ENES SAĞLIK

77. SİNAN AKGÖL

GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

1. RAMAZAN KÖSE

61. İLKER KARAKAŞ

8. AARON TSHIBOLA

11. RAHMETULLAH BERİŞBEK

14. METEHAN MERT

17. BARIŞ ALICI

18. GÖKHAN GÜL

23. DMYTRO GRECHYSHKIN

27. ÖMÜRCAN ARTAN

33. MUHAMMED BAYIR

91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA