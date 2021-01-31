TFF 1. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürüyor. Menemenspor ile Giresunspor arasında oynanacak zorlu mücadelenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Menemenspor, ligde 18 maçta topladığı 19 puan ile 14. sırada yer alıyor. Giresunspor ise 18 maçta 38 puan toplayabildi ve ligin 1. sırasında bulundu. Bu ligde Menemenspor evinde 3 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Giresunspor deplasmanda 7 maçtır kaybetmiyor, toplamda 7 maçtır kazanıyor, toplamda 11 maçtır kaybetmiyor. Peki, Menemenspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MENEMENSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Menemenspor - Giresunspor mücadelesi, Menemen İlçe Stadyumu'nda 31 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Caner Ak yönetecek. Caner Ak'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Yıldırım ve Furkan Ürün üstlenecek. Zorlu müsabaka, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması sonucunda tüm TFF 1. Lig maçları sezon başından itibaren TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Menemenspor - Giresunspor maçı da, beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor'dan saat 13.30'da izlenebilir.