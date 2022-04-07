Menemenspor - İstanbulspor maçı canlı izle | Menemenspor - İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Menemenspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Menemenspor - İstanbulspor maçı canlı izle | Menemenspor - İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Menemenspor ile İstanbulspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Menemenspor - İstanbulspor maçı canlı izle | Menemenspor - İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
MENEMENSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasındaki Menemenspor - İstanbulspor maçı, 10 Nisan 2022 Pazar günü Menemen Şehir Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetiyor. Aksu'nun yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Mehmet Akıncık yapıyor.
MENEMENSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE
MENEMENSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
MENEMENSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
MENEMENSPOR İLK 11
1. BATUHAN AHMET ŞEN
3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL
4. SEYFETTİN ANIL YAŞAR
6. MAHAMADOU BA
11. AHMET SAĞAT
22. CEM ÇELİK
28. ABDULLAH AYDIN
44. OĞUZHAN ÇAPAR
54. BATUHAN KIRDAROĞLU
71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK
77. SİNAN AKGÖL
İSTANBULSPOR İLK 11
1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
4. MEHMET YEŞİL
10. EDUART RROCA
19. EMİR KAAN GÜLTEKİN
20. FERHAT YAZGAN
24. MUAMMER SARIKAYA
27. VALON ETHEMI
50. MICHAEL OLOGO INAINFE
57. MELİH KABASAKAL
66. ALİ YAŞAR
98. JETMİR TOPALLİ