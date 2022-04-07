Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Menemenspor ile İstanbulspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Menemenspor - İstanbulspor maçı canlı izle | Menemenspor - İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

MENEMENSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasındaki Menemenspor - İstanbulspor maçı, 10 Nisan 2022 Pazar günü Menemen Şehir Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetiyor. Aksu'nun yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Mehmet Akıncık yapıyor.

MENEMENSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

MENEMENSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MENEMENSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MENEMENSPOR İLK 11

1. BATUHAN AHMET ŞEN

3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL

4. SEYFETTİN ANIL YAŞAR

6. MAHAMADOU BA

11. AHMET SAĞAT

22. CEM ÇELİK

28. ABDULLAH AYDIN

44. OĞUZHAN ÇAPAR

54. BATUHAN KIRDAROĞLU

71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK

77. SİNAN AKGÖL

İSTANBULSPOR İLK 11

1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL

4. MEHMET YEŞİL

10. EDUART RROCA

19. EMİR KAAN GÜLTEKİN

20. FERHAT YAZGAN

24. MUAMMER SARIKAYA

27. VALON ETHEMI

50. MICHAEL OLOGO INAINFE

57. MELİH KABASAKAL

66. ALİ YAŞAR

98. JETMİR TOPALLİ