TFF 1. Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Menemenspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Menemenspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MENEMENSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Menemenspor - Keçiörengücü maçı 6 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İzmir'de, Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

MENEMENSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Keçiörengücü maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MENEMENSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Menemenspor - Keçiörengücü maçını hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Cem Alpay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Oğuzhan Çakır görev alacak.