Menemenspor - Keçiörengücü maçının ardından

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Menemenspor'un sahasında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Maçın bu kadar tempolu ve mücadeleli olacağını biliyorduk. İki tarafta çok mücadele etti. İlk yarıda biraz net pozisyonlarımız vardı, onları kaçırdık. Bugün kaçırırsınız, yarın atarsınız, önemli olan pozisyona girebilmekti. İkinci yarıda da mücadele ettik ama kötü tarafı son dakikalarda gol yemek oldu. Kazanamıyorsak, kaybetmemeye çalışıyoruz. Şu anda yenilmeme serimiz 8 hafta oldu. İnşallah gelecek hafta Adana'da oynayacağımız maçı kazanarak bu beraberliği telafi etmeye çalışırız" dedi.

Özbalta: "Buradan 1 puan almak iyidir"

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta da maça iyi hazırladıklarını söyleyerek, "Karşımızda oyun disiplininden kopmayan, mücadele gücü yüksek bir takım vardı. 7 maçtır hiç kaybetmemişlerdi, bu maçla birlikte 8 maç oldu. Onların da Play-off potasının içinde kalıp yukarı doğru tırmanma hedefi var. Bizim de buraya gelirken aynı düşüncelerimiz vardı. Devre arasına 3 maç kala alabileceğimiz en iyi puanı alıp potada kalmak istiyorduk. Tempolu ve mücadele gücü yüksek bir maç oynadık. Çok net pozisyonlarımız vardı, kazanabilirdik. Özellikle ikinci yarının ilk 25 dakikasında oyunu domine ettiğimize inanıyorum. Pozisyonlarımızı değerlendirebilseydik maçın seyri değişebilirdi. Futbolda atamayan atarlar diye bir tabir vardır ve neticesinde golü yedik. Maç 1-0 bitseydi çok üzülürdüm, çünkü oyuncularımız çok fazla çaba gösterdi. 1-0 geride olduğumuz bölümde bile hep iyi oynayan bir takımımız vardı. Son dakikada attığımız gol hepimizi mutlu etti. Buradan 1 puan almak iyidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA