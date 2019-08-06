Menemenspor kendini gösterecek

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği TFF 1'inci Lig'e yaptığı transferlerle iddialı hazırlanan Menemenspor'da, sportif direktör Cenk Laleci, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 47'nci Folkart TSYD Ege Kupası'nda kendilerini en iyi şekilde test edeceklerini söyledi. Kupada yarın saat 19.30'da Atatürk Stadı'nda Karşıyaka ile karşılaşacaklarını hatırlatan Laleci, "Turnuvada hedefimiz kupayı kaldırmak. Lig öncesi çok güzel provalara çıkacağız. Güzel bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Transferleri artık tamamlıyoruz, sona geldik. Nokta atışları yaparak takımı güçlendirdik. Hedefimiz 1'inci Lig'de üst sıralar olacak. TSYD Kupası'nda tüm eksikliklerimizi en iyi şekilde göreceğiz ve hazır bir şekilde yeni sezona başlayacağız" diye konuştu.

DHA