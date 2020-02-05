Menemenspor kötü gidişat için kurban kesti

Menemenspor, ligde ardı ardına aldığı kötü sonuçlara son vermek için Akhisarspor maçı öncesi kurban kesti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, ligin 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Çavuş Tesisleri'nde, Teknik Direktör Cenk Laleci yönetimindeki antrenman öncesi kurban kesildi. Kurban kesiminin ardından koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, taktik çalışmalarla antrenmanı sonlandırdı.

Antrenmana tedavisine devam edilen ön libero oyuncusu Taşkın Çalış ve sakatlığı bulunan santrfor Ali Özgün katılmadı.

Neden kurban kesildi?

Ligde son 4 haftada gol atamayan Menemenspor, deplasmanda Altınordu'ya 1-0, iç sahada Giresunspor'a 3-0, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 ve son olarak sahasında Karagümrük'e 1-0 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, 28 puanla 2. sırada yer aldığı 16. haftanın ardından üst üste gelen kötü sonuçlarla 10. sıraya kadar gerilemişti. İzmir ekibi Akhisarspor'la oynayacağı Ege derbisi öncesi kötü gidişatına son vermek amacıyla kurban kesti.

Kaynak: İHA