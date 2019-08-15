Menemenspor sahnede

TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Menemenspor, 2019-2020 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Onur Özütoprak yönetecek. Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek İzmir temsilcisi, zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Geçen sezon 2'nci Lig'de takımı şampiyon yapan teknik direktör Suat Kaya ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Ramazan Kurşunlu'yu getiren sarı-lacivertliler, genç teknik adam önderliğinde üst sıralar için oynamayı hedefliyor.

Dış transferde 5'i yabancı olmak üzere toplam 15 takviye yaparak kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Menemenspor, yeni transferlerinin henüz çıkmayan lisanslarını Giresunspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler dış transferde kaleci Gentian Selmani, stoper Jasmin Trtovac, sağ kanat İbrahim Sangare, stoper Abdelaye Diakite ve ön libero Henri Austine Onoka'nın yanı sıra Galip Güzel, Mehmet Boztepe, Halil İbrahim Sönmez, Ali Özgün, Muhammed Ali Doğan, Ali Keten, Can Sıkılmaz, Barış Özdilki, Fatih Cerlek, ve Ahmet Eymen Eryılmaz'la sözleşme imzaladı.

DHA