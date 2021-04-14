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Menemenspor- Samsunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın

TFF 1.Ligin 30.haftasında Menemenspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler Menemenspor- Samsunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle başlıklarıyla ilgili araştırmalarda bulunuyor. Maçın canlı yayını haberimizde...

Menemenspor- Samsunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın

TFF 1.Lig'in bitmesine sayılı günler kala heyecan git gide artarken Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Samsunspor, düşme potasından uzaklaşmaya çalışan İzmir temsilcisi Menemenspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler araştırmalarda bulunuyor.

MENEMENSPOR- SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE 

Menemenspor ile Samsunspor arasında oynanacak olan mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz.

Mücadeleyi izlemek için tıklayınız.

Stat: Menemen İlçe 

Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Anıl Usta, Şeref Taştan

Memenenspor ilk 11: Batuhan, Furkan, Emir Han, Adamu, Mahamadou Ba, İsmail Hakan Odabaşı, Omar Mohamed, Tayfur Aydoğan, Rasheed, Domgjonas, Rıdvan Koçak.

Teknik Sorumlu: Recep Yazıcı

Samsunspor ilk 11: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Kerem Can, Dja Djedje, Hamroun, Gökhan Karadeniz, Savicevic, Yasin Öztekin, Mathisa Courreur.

Teknik Sorumlu: Ertuğrul Sağlam

Tayfun Altuntaş
Editör
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