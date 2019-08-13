Menemenspor Teknik Direktörü Kurşunlu: Yeni sezonda herkes bizi konuşacak

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Ramazan camiaya iddialı mesajlar verdi. Göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 1 buçuk aylık sürenin geçtiğini anlatan Kurşunlu, "Gerek saha içinde gerekse dışında takımı hazırlamak için çok yoğun bir gayret gösterdik. Oyuncularımızı bulundukları seviyenin üzerine çıkarabilmek amacıyla ben ve ekip arkadaşlarım üst düzey çalıştı. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) düzenlediği Ege Kupası'nı kazanmak bize moral verdi. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu yıl herkesin bizi konuşacağına inanıyorum" dedi.

Transferde birçok hamle yaptıklarına değinen Ramazan Kurşunlu, "Aramıza yeni katılan futbolcularımızı da bir an önce takıma adapte etmek için uğraşıyoruz. Benim için her oyuncu çok değerli ve özeldir. Sezon öncesi oynadığımız hazırlık maçlarında futbolcularım gösterdiği çaba, özveri, hırs ve gayret bizleri çok güzel bir takım haline getirdi. Özellikle TSYD turnuvasındaki isteğimiz lig öncesi bize olumlu sinyaller verdi. Aynı şekilde Giresunspor maçıyla birlikte tüm müsabakalarımızı bu istekle oynayacağız. Taraftarımız ve camiamız bizlere inansın, desteklerini esirgemesin" yorumunu yaptı.

DHA