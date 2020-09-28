TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 1. Lig'in 3. haftasında Menemenspor - Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor, sezonun ilk maçında Akhisarspor'a konuk oldu. Bu mücadele 0-0 bitti. İkinci hafta ise evinde Balıkesirspor'u ağırlayan İstanbul ekibi, bu mücadeleden 1-0 ayrıldı. Menemenspor'un ise şu ana kadar galibiyeti bulunmuyor. 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 17. sırada yer alan İzmir ekibi, ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Menemenspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

MENEMENSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Menemenspor ve Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. Haftanın son maçı, Menemen İlçe Stadında oynanacak. Karşılaşma, 28 Eylül Pazartesi (bugün) saat, 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadelenin hakemi, Kadir Sağlam olacak. Yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Hakan Karabalcık üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın anlaşması ile birlikte tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen izleyicilerle buluşuyor. Menemenspor ve Tuzlaspor arasında oynanacak mücadelede, bugün saat 19.00'da TRT Avaz kanalından naklen izlenebilecek.