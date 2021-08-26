Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Takımlar bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefliyor. Bu kapsamda Menemenspor ile Ümraniyespor'un karşı karşıya geleceği maçla ilgili Menemenspor - Ümraniyespor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki araştırılıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

MENEMENSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

27 Ağustos 2021 Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Menemenspor - Ümraniyespor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

MENEMENSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Avaz kanalını canlı olarak izlemek için Menemenspor - Ümraniyespor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.