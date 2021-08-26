Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Takımlar bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefliyor. Bu kapsamda ligdeki üçüncü hafta karşılaşmasında Menemenspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Peki Menemenspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

MENEMENSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Ağustos 2021 Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

MENEMENSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.