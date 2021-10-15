TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkacak TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter dökecek. Bu kapsamda Menemenspor ile Yılport Samsunspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internette Menemenspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MENEMENSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Menemenspor - Yılport Samsunspor maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İzmir'de, Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

MENEMENSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Yılport Samsunspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Kafir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Mehmet Şengül yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.