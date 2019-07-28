Menemenspor'a Mert Hakan'dan kötü haber

TFF 1. Lig'de transfer sezonunu en yoğun geçiren takımların başında gelen Menemenspor'a eski oyuncu Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Eski oyuncusunu 1 sezonluğuna kadrosuna dahil edebilmek için büyük uğraş veren Menemenspor'a, Mert Hakan'ın kulübü Sivasspor'dan veto geldi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın orta sahada görev yapan Mert Hakan'ı bırakmak istemediği ve bu nedenle Menemenspor'a ret cevabı geldiği bildirildi. Mert'tin transferinden eli boş dönen İzmir ekibinin alternatiflere yöneldiği vurgulandı.

DHA