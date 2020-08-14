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  3. Menemenspor'da 9 oyuncu koronavirüse yakalandı!

Menemenspor'da 9 oyuncu koronavirüse yakalandı!

Türk futbolunda art arda koronavirüs vakaları gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da da 9 oyuncu ve bir personelde koronavirüs testi pozitif çıktı.

Menemenspor'da 9 oyuncu koronavirüse yakalandı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan 10 kişi, evlerinde karantinaya alındı, tedavi süreci başlatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos'ta yapılan Kovid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi. 

Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları da ifade edildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Menemenspor'da 9 oyuncu koronavirüse yakalandı!

Onur Çelik
Spor Editörü


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