Menemenspor'da davalar ertelendi

TARİHİNDE ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'da kulübün kurucu üyelerinden Fikret Uzun'un sarı-lacivertlilerin şirketleşme kararı aldığı kongreyle ilgili açtığı davalarda duruşmalar ertelendi. Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen yönetimle ilgili ilk davada hakim mahkemeyi 3 Aralık'a erteledi. 18 Ocak 2019 tarihinde yapılan şirketleşme kararının alındığı kongreyle ilgili görülen sahte imza davası da Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 17 Eylül'e ertelendi. Davaları açan Fikret Uzun, 18 Ocak'taki kongre kararının 2 üyenin sahte imzasını atarak alındığını belirterek kongrede alınan kararların iptal edilmesini talep ediyor. Menemen Belediyespor, haziran ayında yapılan kongrede eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'in kurucusu olduğu şirkete devredilip isim değişikliğine gitmişti.

DHA