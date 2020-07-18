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Menemenspor'da en fazla forma giyen, kaleci Selmani oldu

TFF 1. Lig'de ilk defa mücadele eden ve sezonu 44 puanla kapatan Ekol Göz Menemenspor'da 32 maçta forma giyen kaleci Gentian Selmani en fazla süre alan isim oldu- Teknik direktör Cenk Laleci:- "Mustafa Çeçenoğlu, kalecimiz Selmani, bunların performansıyla beraber gençler hiç sırıtmadı. Bana kötü performans gösteren oyu

Menemenspor'da en fazla forma giyen, kaleci Selmani oldu

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de bu sezon ilk defa mücadele eden Ekol Göz Menemenspor sezonu 44 puanla tamamlarken, 32 maçta forma giyen kaleci Gentian Selmani takımda en fazla süre alan isim oldu.

İlk defa mücadele ettiği TFF 1. Lig'de sezona teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile başlayan Ekol Göz Menemenspor, 5. haftadan sonra Kurşunlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına sportif direktör Cenk Laleci'yi getirdi. Daha sonra başarılı sonuçlara imza atan İzmir temsilcisi sezon içinde 10 maçlık yenilmezlik serisi de yakaladı.

Sezonun ilk yarısını play-off barajında tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, TFF 1. Lig'de ilk sezonunda 34 maçta, 11 galibiyet (1'i hükmen), 11 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Sezonu 44 puanla tamamlayan İzmir temsilcisi 42 gol atıp, kalesinde 46 gol gördü.

Ligde 10. hafta mücadelesinde Cesar Grup Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, rakibinin karşılaşmada 6 yabancı oyuncu oynatmasından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen galip sayıldı.


- En fazla forma giyen kaleci

Toplam 35 futbolcunun mücadele ettiği Ekol Göz Menemenspor'da 32 maçta 2880 dakika sahada kalan kaleci Gentian Selmani en istikrarlı isim oldu. Taşkın Çalış'ın 27 maçta 2379 dakika mücadele ettiği İzmir ekibinde Tayfun Aydoğan 30 maçta 2349 dakika, Mustafa Çeçenoğlu da 31 müsabakada 2308 dakika kendisine şans buldu.

Ligin son haftalarında forma giyen kaleciler Amir Güren ile Abdülkadir Taşdemir'in yanı sıra Nijeryalı Henry Onaka en az süre alan isimler oldular.


- En golcüler

Mehmet Boztepe ve Samed Ali Kaya'nın altışar gole ulaştığı Ekol Göz Menemenspor'da Ali Özgün, Hüseyin Çolak ile Mustafa Çeçenoğlu (4), Taşkın Çalış ve Tayfun Aydoğan (3), Rıdvan Koçak (2), Ali Keten, Ercan Coşkun, Sikiru Olatunbosun, Murat Elkatmış, David Domgjonas, Halil İbrahim Sönmez, Özkan Yıldırım ve Selim Aydemir (1) de gol sevinci yaşayan diğer isimler oldular.

Toplam 97 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırılan İzmir temsilcisinde Murat Elkatmış ve Ercan Coşkun birer kez kırmızı kart gördü.


- "Kötü performans gösteren olmadı

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, AA muhabirine, bu sezon mücadele eden her oyuncusundan memnun olduğunu söyledi. Mutlaka her futbolcunun iniş çıkış yaşayabildiğini aktaran Laleci, "Pandemi döneminden sonra tüm oyuncularımızla lige iyi bir dönüş yaptık." dedi.

Bu süreçte 2002 doğumlu Cem Çelik, 2001 doğumlu Murat Elkatmış ve Yusuf Talum, BAL'dan transfer ettikleri 1998 doğumlu Ömer Şahbaş'ın iyi performans sergilediğini kaydeden Laleci, "Hepsi bize güzel karşılık verdi. Bu da bizi çok sevindirdi. Mustafa Çeçenoğlu, kalecimiz Selmani, bunların performansıyla beraber gençler hiç sırıtmadı. Bana kötü performans gösteren oyuncum var mı deseniz, ben yok derim. İnişler çıkışlar oldu ama kötü performans gösteren kimse olmadı." diye konuştu.


- Sezon raporu

Ekol Göz Menemenspor'da 2019-2020 sezonunda forma giyenlerin performansları şöyle:

OyuncuMaçSüreSarıKırmızıGol
Abdelaye Diakite10603100
Abdülkadir Taşdemir190000
Akanbi7137000
Alberk Koç191710300
Ali Keten251993401
Ali Özgün251539304
Amir Güren190000
Canberk Aydın7548000
Cem Çelik3174100
David Domgjonas121080301
Ercan Coşkun241986611
Furkan Bayır4271100
Galip Güzel5208200
Gentian Selmani322880400
Halil İbrahim Sönmez7200101
Harun Kavaklıdere5154100
Henry Onaka11100
Hüseyin Çolak251198604
Ibrahim Sangare7416200
Jasmin Trtovac191599300
Mehmet Boztepe291996406
Muhammed Ali Doğan18984700
Murat Elkatmış14640211
Murat Erdemir282202400
Mustafa Çeçenoğlu312308904
Ömer Şahbaş2180000
Özkan Yıldırım6285101
Rıdvan Koçak13978202
Samed Ali Kaya12792006
Selim Aydemir591001
Semih Ceylan5271300
Sikiru Olatunbosun20897301
Taşkın Çalış2723791003
Tayfun Aydoğan3023491003
Yusuf Talum5369000


Kaynak: AA

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