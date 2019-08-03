Menemenspor'da Samed Ali transferi olmadı

TFF 1'inci Lig'de transferin hızlı ekiplerinden Menemenspor, aylardır peşinde koştuğu eski golcüsü Samed Ali Kaya transferinden vazgeçti.

Sezon biter bitmez 25 yaşındaki golcüyü yuvaya döndürebilmek için sürekli görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Göztepe'yi ikna edemedi. Samed transferinde istediği sonucu çıkaramayan Menemenspor, alternatif isimlere yönelerek dün İstanbulsporlu oyuncu Halil İbrahim Sönmez'i kadrosuna kattı.

İzmir ekibine 2017-2018 sezonunda 2. Lig'deyken Erzin Belediyespor'dan transfer olan Samed ilk yılında 34 lig maçında 25 gol atarak krallık tacını taktı. Burada gösterdiği başarılı performansla Süper Lig kulüplerinin dikkatini çeken golcü futbolcu geçen sene Göztepe'ye transfer oldu. Ancak Göz-Göz'de forma şansı bulamayan Samed, devre arasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralandı.

DHA