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Menemenspor'da Trtovac görüşme masasında

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek stoperi Jasmin Trtovac ile görüşme masasına oturdu.

Menemenspor'da Trtovac görüşme masasında

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek stoperi Jasmin Trtovac ile görüşme masasına oturdu.

Sarı-lacivertlilerin, Sırp oyuncuyla yeni bir mukavele yapmak istediği öğrenilirken, Trtovac'ın da kariyerini İzmir ekibinde sürdürmeye sıcak baktığı vurgulandı. Yönetimin en kısa sürede Trtovac'la bir kez daha görüşeceği, tarafların bir aksilik olmazsa anlaşmaya varacağı kaydedildi.

Bu sezon Menemenspor'da 19 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçı oynayan 33 yaşındaki savunmacı, bin 691 dakika sahada kaldı.

Kaynak: DHA




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