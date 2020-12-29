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Menemenspor'da Ümit Karan dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Teknik Direktör Cenk Laleci ile yollarını ayırarak takımın başına Ümit Karan'ı getirdi.

Menemenspor'da Ümit Karan dönemi

TFF 1. Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Menemenspor'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta hükmen mağlubiyet kararıyla sarsılan Menemenspor'da, Cenk Laleci ile yollar ayrılmıştı. Cenk Laleci'nin sözleşmesinin feshedilmesi üzerine Türk teknik adam Ümit Karan ile prensipte anlaşıldı. Ümit Karan, şu sıralar Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde mücadele eden FC Shkupi'nin teknik direktörlüğünü yapıyor. 

Ümit Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den uzun süredir teklif aldığını, değerlendirmeleri sonucunda Menemenspor'la anlaşmaya vardığını söyledi. 

Menemenspor'da Ümit Karan dönemi

"PRENSİPTE ANLAŞTIK"

FC Shkupi'nin son 10 maçtaki başarısının ardından Türkiye'den daha fazla teklif geldiğini anlatan Karan, şöyle konuştu:

"FC Shkupi ile daha önce yarım kalan bir hikayemiz vardı. Sonlardan teslim aldığım takım bugün ikinci sırada. Kendi ülkemde, bizim çocuklara bir şeyler katabilmeyi hep istemişimdir. Tekliflerin arasından Menemenspor'u tercih ettim. TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor yöneticileriyle telefonda görüştüm. Prensipte anlaştık, yarın sözleşme imzalamak için bir araya geleceğiz. Cenk Laleci hocaya da başarılar diliyorum. Emeğine sağlık. Sahadaki başarımı FC Shkupi ile gösterdiğime ve Menemenspor'da da elimden gelenin fazlasını yaparak takımı iyi yerlere getireceğime inanıyorum. Takım şu an 11. sırada. Daha iyi sonuçlar elde etmek için takımın başına geçmeyi kabul ettim."

Onur Çelik
Spor Editörü


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