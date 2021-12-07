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  3. Menemenspor'un genç yıldızı Mehmet Alper Özdemir Avrupa'nın radarına girdi!

Menemenspor'un genç yıldızı Mehmet Alper Özdemir Avrupa'nın radarına girdi!

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Alper Özdemir, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'a transfer olduktan sonra büyük kulüplerin radarına girdi.

Menemenspor'un genç yıldızı Mehmet Alper Özdemir Avrupa'nın radarına girdi!

Türkiye'de forma giyen genç yetenekler arasında gösterilen Menemenspor'un futbolcusu Mehmet Alper Özdemir, TFF 1. Lig'e transferinin ardından adından söz ettirmeye başladı.

Yıldız futbolcu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen genç oyuncu hakkında büyük kulüplerin de transfer için girişimde bulunduğu öne sürüldü.

Menemenspor'un genç yıldızı Mehmet Alper ÖzdemirAvrupa'nın radarına girdi!

Kariyerine Ümraniye Yamanspor’da başlayan ve daha sonra Ortaköyspor, Poligon Fethiyespor ve Bostancıspor gibi takımlarda ter döken Mehmet Alper Özdemir ile 8 Eylül 2021 tarihinde Menemenspor ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

19 yaşındaki genç futbolcu, daha önce RB Leipzig'in deneme antrenmanlarına da katıldı. Gelişimini sağlayarak Avrupa'ya transfer olmak isteyen genç oyuncunun şimdiden büyük kulüplerin dikkatini çektiği ifade ediliyor. Sol ayaklı Mehmet Alper Özdemir'in oyun stili de yıldız futbolculara benzetiliyor.

Menemenspor'un genç yıldızı Mehmet Alper ÖzdemirAvrupa'nın radarına girdi!

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