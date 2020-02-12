Menemenspor'un iki yüzü

TFF 1. Lig'deki ilk sezonunda 5 maçtır galibiyete hasret kalarak Play-Off hattından çıkan Ekol Göz Menemenspor, iç saha ve dış sahada bambaşka kimlik sergiliyor. Son haftalardaki puan kayıplarına rağmen deplasman performansında lig lideri olan sarı-lacivertli ekip, evindeki puan grafiğinde ise düşme sınırında yer alıyor. İzmir ekibi deplasmanda oynadığı 11 maçta 18 puan topladı. Menemen, gurbetteki performansıyla dış sahada ligdeki 18 takım arasında Karagümrük'le birlikte zirvede yer bulunuyor.

Menemenspor, evinde oynadığı karşılaşmalarda ise aynı başarıyı gösteremedi. Sarı-lacivertiler taraftarı önünde oynadığı 10 maçta toplam yalnız 11 puan alabildi. Menemen, iç saha puan tablosunda 15. basamakta düşme sınırında yer aldı. Ligde bu hafta cumartesi günü evinde kümede kalma savaşı veren Eskişehirspor'u ağırlayacak olan İzmir ekibi, rakibini yenerek sahasındaki 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Kaynak: DHA