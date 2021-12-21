Menent ne demek, TDK'ya göre Menent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Menent ne demek? Menent TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi menent kelimesi. Peki menent ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre menent nedir, menent kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MENENT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Menent kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Menent kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre menent kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Benzer, eş



MENENT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çubuğum yok yâr yoluna uzatam / Menendin yok seni kime benzetem

