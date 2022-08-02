Menfaati biten Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu! "Çıksın karşıma!"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, haddini aşan ifadelere yer verdi. Ak Parti döneminde; Başbakanlık, Genel Başkanlık ve Dışişleri Bakanlığı gibi görevleri üstlenen Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik kullandığı "İhanet etti" sözlerine ateş püskürüp, meydan okudu.

"ÇIKSIN KARŞIMA"

KRT'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlar nitelikte ifadelere yer veren Davutoğlu, “Sayın cumhurbaşkanının son dönemde takındığı üslup, kendisi her hakka sahip, muhataplarının ise hiçbir hakkı yok. Kendi başkanını ihanetle suçluyor. Bu suçlama siyasi rakibinize bile yapılamaz. İhanet suçlamasının içini doldurması lazım. O her türlü hak ile sizi suçluyor, suçlamanın sınırı da yok. Kendi başkanına liyakatsiz ve hain suçlamasının iki suçlamanın da altının boş olduğunu en iyisi kendisi biliyor. Sadece kendisini dinlediğini düşündüğü kitleleri bir anlamda hipnotize etmeye çalışıyor. Birtakım provokatörleri karşıma çıkarmaya çalışıyor” diye konuştu.

"GÖZÜMÜN İÇİNE BAKA BAKA SÖYLEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuyarak canlı yayına davet eden Davutoğlu, "İhanet ettiler" cümlesine ispat isteyerek, “İstediği gazetecileri karşıma çıkarsın, kendisi otursun. Kendisine bütün sorular önceden verilsin. Hatta bir ekip de hazırlasın arkasına onu oturtsun, bir de prompter koysun ondan da takip etsin. Ben tek başıma, yalın kılıç, en berrak halimle oraya oturacağım tek başıma.

İhanet neyse gözümün içine baka baka ihanet neyse söyleyecek. Onun anladığı anlamda ihanet, körü körüne kendisine sadakat dışında bir şey yaparsanız ihanet. Kusura bakmasın, benim borcum bu millete. Ben hazırım, meydan okuyorum. Hodri meydan, ben hesaplaşmaya varım. Sadece kendisini dinlediğini düşündüğü kitleleri bir anlamda hipnotize etmeye çalışıyor. Birtakım provokatörleri karşıma çıkarmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.