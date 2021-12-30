Menhus ne demek, TDK'ya göre Menhus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Menhus ne demek? Menhus TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi menhus kelimesi. Peki menhus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre menhus nedir, menhus kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MENHUS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Menhus kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Menhus kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre menhus kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uğursuz



MENHUS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Odanın içinde yine o menhus koku, o cehennem mazinin kokusu vardı.

