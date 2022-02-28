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Menisküs ne demek, TDK'ya göre Menisküs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Menisküs kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Menisküs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Menisküs nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Menisküs kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Menisküs ne demek, TDK'ya göre Menisküs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Menisküs ne demek? Menisküs TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi menisküs kelimesi. Peki menisküs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre menisküs nedir, menisküs kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MENİSKÜS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Menisküs kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Menisküs kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre menisküs kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Diz eklemlerinde kemik arasındaki kıkırdak yapıda oluşan yaralanma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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