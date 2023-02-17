Menno Bergsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Menno Bergsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Menno Bergsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Menno Bergsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Menno Bergsen 26 Ağu 1999 tarihinde Oud-Beijerland şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Menno Alexander Bergsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Menno Bergsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supervision Management yapmaktadır. Menno Bergsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Menno Bergsen'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Menno Bergsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Menno Bergsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Menno Bergsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Menno Bergsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dordrecht U19

1 Temmuz 2017 yılında Dordrecht U21

7 Temmuz 2018 yılında FC Eindhoven

6 Ocak 2020 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2021 yılında NK Maribor

Menno Bergsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Menno Bergsen şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SHO Oud-Beijerland, Sparta Rotterdam (2009-2016), FC Dordrecht (2016-2017)

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