Menno Koch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Menno Koch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Menno Koch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Menno Koch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Menno Koch 2 Temmuz 1994 tarihinde Heeze şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Menno Koch Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nakhli Mondial yapmaktadır. Menno Koch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 25 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Menno Koch'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Menno Koch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Menno Koch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Menno Koch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Menno Koch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında PSV U19

1 Temmuz 2012 yılında PSV U21

1 Temmuz 2014 yılında PSV Eindhoven

16 Ocak 2015 yılında NAC Breda

30 Haziran 2015 yılında PSV Eindhoven

15 Ağustos 2016 yılında Utrecht

31 Ocak 2017 yılında PSV Eindhoven

3 Temmuz 2017 yılında NAC Breda

3 Temmuz 2019 yılında KAS Eupen

25 Şubat 2021 yılında CSKA-Sofia

Menno Koch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Menno Koch şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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