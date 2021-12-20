Menopoz ne demek, TDK'ya göre Menopoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Menopoz ne demek? Menopoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi menopoz kelimesi. Peki menopoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre menopoz nedir, menopoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MENOPOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Menopoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Menopoz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre menopoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadınlarda gebe kalma ve doğurma yeteneğinin sona ermesi, âdetten kesilme, yaş dönümü, âdetgörmezlik



MENOPOZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gençliğim ve orta yaşlılığım böyle geçtikten sonra ileri bir menopoz yaşımda kadrim azıcık bilinmiş, neye yarar?



MENOPOZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- menopoza girmek

