Mensucat Pekleyici Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mensucat Pekleyici görev tanımı nedir, Mensucat Pekleyici ne iş yapar, Mensucat Pekleyici olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mensucat Pekleyici mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mensucat Pekleyici Tanımı;

__

Mensucat Pekleyici Maaşı Ne Kadar? 2022 Mensucat Pekleyici Maaşları

Mensucat Pekleyici maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Mensucat Pekleyici maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mensucat Pekleyici iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.25

Meslek Adı :

Mensucat Pekleyici

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yünlü kumaşın dokusunu pekleştirerek daha dayanıklı hale getiren bir teçhizatı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mensucat Pekleyici İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su deposunu doldurup, suyu istenilen dereceye kadar ısıtmak,

b) Suya sabun katmak,

c) Malzemeyi uzunlamasına silindirlere verip uçlarını birbirine dikmek,

d) Karışımın hararetini kontrol etmek,

e) Malzemeyi istenilen sonuç elde edilinceye kadar karışım içinden ve silindirlerden geçirip, teçhizatı temizlemek,

f) Malzemeyi tokmaklayan diğer teçhizatı kullanabilir.

g) Durulama ve kurutma işlemlerini de yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?