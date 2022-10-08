Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) görev tanımı nedir, Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) ne iş yapar, Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) Tanımı;

__

Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) Maaşı Ne Kadar? 2022 Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) Maaşları

Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.27

Meslek Adı :

Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kumaş üzerindeki tüyleri, elyaf fazlalıklarını, havları ve haşıl artıklarını yakarak temizleyen ve kumaşları istenilen parlaklığı veren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin kazanına belirli miktarda su alıp buhar göndererek, suya istenilen dereceye kadar ısıtmak,

b) Verilen reçetelere göre kimyasal karışımları hazırlayarak veya hazırlanan karışımları kazana ilave etmek,

c) Kumaş ucunu makine üzerindeki kılavuzlardan geçirip veya makinede takılı bulunan kılavuz kumaşın ucuna dikmek,

d) Kumaşın makineden geçiş süratini ayarlamak,

e) Makine silindirlerini ve makineden geçen kumaş üzerine alev püskürtecek olan sistemleri çalıştırmak,

f) Makinenin çalışmasını ve kumaşın makineden geçişini kontrol etmek,

g) Kontrol neticesine göre alev yüksekliğini ve kumaşın makineden geçiş süratini yeniden düzenleyerek işlemi tekrarlamak veya durdurmak,

h) Kumaşı makineden çıkartıp, makineyi temizlemek,

i) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?