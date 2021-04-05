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  3. Menteşe Belediyesi çevresel atıkları gübreye dönüştürüyor

Menteşe Belediyesi çevresel atıkları gübreye dönüştürüyor

Menteşe Belediyesi atıkların geri dönüştürülmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar yaparak park ve bahçe atıklarını da kompost gübre olarak değerlendiriyor.

Menteşe Belediyesi çevresel atıkları gübreye dönüştürüyor

Atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilebilmesi için başlatılan uygulama ile kentin parklarından ve mahallelerinden toplanan budama atıkları Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde oluşturulan atık sahasına getiriliyor.

EKONOMİK KAZANÇ

Toplanan atıklar yonga makinesinden geçirilip toprağın altına gömülerek organik içeriğe sahip kompost gübreye dönüştürülüyor. Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan bu uygulama ile elde ettiğimiz kompost gübreler kentimizdeki park, bahçe ve tarımsal üretim alanlarımızda kullanılıyor. Proje ile çevre atıklarını çöpe atılmadan geri dönüşüme kazandırıyoruz. Ayrıca ekonomik kazanç elde ediyor, topraklarımızda organik gübre kullanıyoruz" dedi.

Menteşe Belediyesi çevresel atıkları gübreye dönüştürüyor

Menteşe Belediyesi çevresel atıkları gübreye dönüştürüyor

Menteşe Belediyesi çevresel atıkları gübreye dönüştürüyor

Menteşe Belediyesi çevresel atıkları gübreye dönüştürüyor

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