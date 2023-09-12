Menteşe Belediyesi’nden ‘Geleceğin meslekleri’ projesi

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa finansmanı tarafından desteklenen, Türkiye genelinde 45 ilde yürütülecek olan "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi'nde yer almak...

İhlas Haber Ajansı
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Menteşe Belediyesi’nden ‘Geleceğin meslekleri’ projesi

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa finansmanı tarafından desteklenen, Türkiye genelinde 45 ilde yürütülecek olan "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi'nde yer almak üzere, Menteşe Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete sunulan Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi Muğla ili için proje uygulama yeri olarak belirlendi.

Proje çerçevesinde Menteşe Belediyesi'ne yaklaşık 8 milyon Türk Lirası değerinde teknolojik altyapı, teçhizat ve ekipman desteği sağlanması bekleniyor. Yer tahsisinin Eylül ayı Belediye Meclisinde oylanması ve oybirliği ile kabul edilmesinin ardından, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş: "Çocuk Bilim Parkı yanında bulunan Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezimiz bir yıl içinde büyük yol kat etti. Kursiyerlerimiz tasarladıkları robotları ve kodlama çalışmalarını 2023 yılı kurs sonu etkinliğinde sergilemişlerdi. Bu proje sayesinde eğitim merkezimizi daha profesyonel ve global hale getireceğiz. Kentimizde yaşayan gençlere ve çocuklara kodlama, grafik tasarım, oyun tasarımı, drone pilotluğu, 3 boyutlu modelleme uzmanlığı gibi alanlarda eğitici eğitimleri verecek ve böylece onların geleceğin meslek erbapları arasında yer almalarını sağlayacağız. Hedefimiz ulusal ve uluslararası robot yarışmalarında kentimizi temsil edecek bir takım kurmak ve projeler üretmek" dedi.

Menteşe Belediyesi’nden ‘Geleceğin meslekleri’ projesi

Menteşe Belediyesi’nden ‘Geleceğin meslekleri’ projesi

Menteşe Belediyesi’nden ‘Geleceğin meslekleri’ projesi

Menteşe Belediyesi’nden ‘Geleceğin meslekleri’ projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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