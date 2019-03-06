Menteşe TOKİ konutlarının teslim tarihi açıklandı

TOKİ, Muğla Menteşe Emirbeyazıt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 1106 adet konutun teslim tarihini açıkladı.

Buna göre TOKİ konutları 12 Mart 2019 - 03 Mayıs 2019 tarihleri arasında Konut Teslim Programına göre teslim edilecek. Konut teslim programına göre; 12 Mart'ta C1-5 Blok, 13 Mart'ta C1-6 Blok, 14 Mart'ta C1-7 Blok, 15 Mart'ta C1-3 Blok, 18 Mart'ta C1-4 Blok, 19 Mart'ta C1-9 Blok, 20 Mart'ta C1-11 Blok, 21 Mart'ta C1-12 Blok, 22 Mart'ta A2-6 Blok, 25 Mart'ta C1-10 Blok, 26 Mart'ta A2-1 Blok, 27 Mart'ta A2-2 Blok, 28 Mart'ta A2-3 Blok, 29 Mart'ta C1-8 Blok, 1 Nisan'da C1-1 Blok, 2 Nisan'da C1-2 ve A1-14 Blok, 3 Nisan'da A1-15 ve A1-16 Blok, 4 Nisan'da A1-17 ve A1-13 Blok, 5 Nisan'da A1-12 ve A1-11 Blok, 8 Nisan'da A1-10 ve A3-1 Blok, 9 Nisan'da A3-2 ve A3-3 Blok, 10 Nisan'da A3-4 ve A4-1 Blok, 11 Nisan'da ise A4-2 ve A2-4 Blok teslim edilecek.

Konutunu teslim almaya gidecek vatandaşlar için TOKİ tarafından uyarılar yapıldı. Buna göre konut teslim işlemleri Menteşe şantiyesinde gerçekleştirilecek.

Konut alıcıları, konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacak. Konut teslim işlemlerine saat 09:00'da başlanacak.

Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecek.

Alıcıyla imzalanan gayrimenkul satış sözleşmesi kapsamında teslime konu konutun sigorta ve DASK işlemleri aracı banka tarafından yaptırılacak ve bedelleri, KDV ile birlikte tahsil edilecek.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince, teslim işlemi nedeniyle doğan yüzde 1 oranındaki KDV tutarı T.Halk Bankası A.Ş. Muğla Şubesi tarafından tahsil edilecek. Bu aşamada aracı Banka tarafından kesilen KDV faturası konut teslim anında alıcı tarafından müşavir firmaya yetkililerine ibraz edilecek. KDV bedelinin yatırıldığına dair fatura ibraz edilmeden teslim işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Şantiyede yapılacak konutun fiili teslimi sırasında; konut alıcılarının getirmesi gereken belgeler ise, nüfus cüzdanı, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası, konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi, KDV tutarının yatırıldığına dair fatura olarak belirlendi.

Belgeler eksiksiz ise konut alıcılarına, müşavir firma tarafından "Konut Teslim Tutanağı" ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan "Konut Tespit Föyü" imzalatılacak.

Kaynak: İHA