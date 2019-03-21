Menteşe Yeni Otogar yolu, imar planında 30 metre genişletildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 15,5 milyon TL yatırımla Menteşe ilçesinde vatandaşların hizmetine sunduğu otogar ile ilçe merkezini bağlayan 1100 metrelik Dirgeme yolu kısmı da sıcak asfalt yapıldı ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yapılan çalışmalarla Menteşe ilçe merkezi ile yeni otogarı bağlayan yol yeni imar planında 30 metre genişletildi ve 1/5000 ve 1/1000'lik imar planları onaylanarak kesinleşti. ADM EDAŞ tarafından genel aydınlatma kapsamına da alınan yolda kamulaştırma işleminin tamamlanmasının ardından aydınlatma ve kaldırımlar da yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA