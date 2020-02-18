Menteşe’de 2020 aşılama kampanyası başlatıldı

Hayvan hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında 2020 yılı programlı aşı uygulamaları başladı. İlk aşılamayı Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak yaptı.

Muğla ve ilçelerindeki tüm büyükbaş hayvanları kapsayan ŞAP, LSD ve E-COLİ aşılama çalışmaları, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği personellerince 234 Bin 092 Büyükbaş hayvana uygulamak üzere başlatıldı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak Teknik Personeller ile birlikte Menteşe-Akkaya Mahallesinde bulunan, Taner ve Hatice Çetin'e ait 12 Büyükbaş hayvan varlığına sahip işletmeye ziyarette bulunarak LSD ve E-COLİ aşısı yaptı. Saylak, veteriner hekimlerden işletme ile ilgili bilgiler aldıktan sonra, işletme sahibi Hatice ve Taner Çetin ile konuşarak bilgiler aldı. Yem ve süt fiyatlarına değinen Saylak, "Gelirinizi arttırmak istiyorsanız hayvanlarınıza iyi bakmalısınız, kaliteli rasyon hazırlayarak boğalarınızın daha dolgun olmasını sağlamalısınız. Hayvanlarınıza yedireceğiniz yemleri mümkün olduğunca kendiniz yetiştirmelisiniz. Burada kooperatif olmanın önemine tekrar vurgu yapmak istiyorum. Ne kadar çok sayıda üretici birleşir ve kooperatif kurarsanız, hep birlikte hareket ederseniz bir o kadar çok maliyetiniz azalır ve girdileriniz artar. O yüzden maliyetinizi arttıracak her türlü işlerden kaçınmalısınız. Bir sorununuz olduğu zaman ben ve ekip arkadaşlarım her zaman yanınızdayız" dedi.

Aşılama uygulamasının ve yetiştiriciler ile görüşmelerin ardından, Akkaya Mahalle Muhtarı Birol Çetin ve çiftçilerle köy kahvesine geçen Saylak, yetiştiriciler ile görüşmelerde bulunarak onların sorunlarını dinledi. İl Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Müdürlüğü teknik personellerinin çalışmalarından oldukça memnun olduklarını ifade eden çiftçiler, diğer aşılama uygulamaları ile ilgili bilgiler aldı.

Kaynak: İHA