Menteşe’de hedef 1,5 ton atık pil toplamak

Menteşe Belediyesi'nin Muğla Çevre Geliştirme Derneği ile 5'incisini düzenlediği okullar arası ödüllü pil toplama yarışmasında ilk 3 ayda 550 kilogram atık pil toplandı. Nisan ayında sona erecek olan yarışma sonunda hedef 1,5 ton pil toplamak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yarışma ile atıkların toplanmasını ve çevre bilincinin kazandırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Pil toplama yarışması ile çocuklarımızda çevre bilincini aşılamak, geleceğimize daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefindeyiz. Şuana kadar 550 kilogram atık pil toplandı. Hedefimiz 1,5 ton pil toplanmasını sağlamak. İsteyen okullarımıza belediye olarak atık pil kutusu da verdiğimiz yarışmada, çocukların ilgisi bizleri mutlu ediyor. Yarışma sonunda en çok pil toplayan ilk 3 okula ödüllerini, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde vereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA