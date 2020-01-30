Menteşe’de kesim motoru hırsızlığı

Muğla Menteşe ilçesine bağlı Dokuzçam Mahallesinde evlerden kesim motoru hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, çalıntı malzemelerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Menteşe ilçesine bağlı Dokuzçam Mahallesinde evlerden kesim motoru hırsızlığının artması üzerine Göktepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarmanın yaptığı çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelilerinin H.O. ve S.O. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı olduğu öğrenilen hızar motorları ele geçirildi. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA