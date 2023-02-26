Menzi Masuku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Menzi Masuku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Menzi Masuku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Menzi Masuku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Menzi Masuku 15 Nisan 1993 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Menzi Alson Masuku şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Menzi Masuku Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Menzi Masuku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 2 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Menzi Masuku'nin Royal AM FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Menzi Masuku Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mmasuku_26_10

Menzi Masuku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Menzi Masuku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Menzi Masuku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Menzi Masuku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Black Aces

7 Ağustos 2013 yılında Roses United

1 Ocak 2014 yılında Jomo Cosmos

5 Eylül 2014 yılında Orlando Pirates

8 Temmuz 2016 yılında Chippa United

2 Ocak 2018 yılında Bloem. Celtic

Menzi Masuku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Menzi Masuku şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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