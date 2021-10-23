Mepsuten ne demek, TDK'ya göre Mepsuten kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mepsuten ne demek? Mepsuten TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mepsuten kelimesi. Peki mepsuten ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mepsuten nedir, mepsuten kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEPSUTEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mepsuten kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mepsuten kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mepsuten kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yayılmış, açılmış bir biçimde

