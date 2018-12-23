Mera iyileştirmesi yeni yılda da sürecek

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesinin 2019 yılında da devam edeceği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2015 yılında hayata geçirilen proje ile birçok vasfını kaybetmiş meranın kazanıldığı belirtilerek, projenin 2019 yılında da devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: AA