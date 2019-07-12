Mera tartışmasında 2 kardeş öldü

Afyonkarahisar'da meydana gelen mera tartışması sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş öldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gözsözlü köyü Akpınar mevkiinde dün çobanlık yapan Tosun ve Kavun aileleri arasında hayvanları otlattıkları mera yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından bugün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götüren Abdurrahman Kavun (55) ve ağabeyi Musa Kavun (58), D.T. tarafından tabanca ile açılan ateş sorunu vuruldu. Kavun kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşanan cinayetin ardından şüpheli D.T. firar ederken, dün yaşanan kavgaya karışan diğer kardeşleri R.T. ve S.T., köylerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA