Merab Gigauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merab Gigauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Merab Gigauri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Merab Gigauri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Merab Gigauri 5 Haziran 1993 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da მერაბ გიგაური şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Merab Gigauri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Levan Zukhbaia yapmaktadır. Merab Gigauri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Merab Gigauri'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Merab Gigauri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Merab Gigauri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Merab Gigauri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Merab Gigauri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2010 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ağustos 2011 yılında Kutaisi Academy

1 Ağustos 2011 yılında Jagiellonia

30 Haziran 2012 yılında Torpedo Kutaisi

25 Ocak 2014 yılında Metalurgi R.

1 Ağustos 2014 yılında Tskhinvali

1 Ocak 2015 yılında Kolkheti Poti

1 Temmuz 2015 yılında Tskhinvali

31 Ağustos 2015 yılında Kolkheti Poti

1 Temmuz 2016 yılında Rustavi

1 Ocak 2017 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2019 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2021 yılında Shamakhi

1 Temmuz 2022 yılında Torpedo Kutaisi

Merab Gigauri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Merab Gigauri şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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