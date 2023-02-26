Merab Gigauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merab Gigauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Merab Gigauri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Merab Gigauri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Merab Gigauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merab Gigauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Merab Gigauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merab Gigauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Merab Gigauri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Merab Gigauri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Merab Gigauri 5 Haziran 1993 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da მერაბ გიგაური şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Merab Gigauri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Levan Zukhbaia yapmaktadır. Merab Gigauri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Merab Gigauri'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Merab Gigauri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Merab Gigauri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Merab Gigauri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Merab Gigauri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2010 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ağustos 2011 yılında Kutaisi Academy

1 Ağustos 2011 yılında Jagiellonia

30 Haziran 2012 yılında Torpedo Kutaisi

25 Ocak 2014 yılında Metalurgi R.

1 Ağustos 2014 yılında Tskhinvali

1 Ocak 2015 yılında Kolkheti Poti

1 Temmuz 2015 yılında Tskhinvali

31 Ağustos 2015 yılında Kolkheti Poti

1 Temmuz 2016 yılında Rustavi

1 Ocak 2017 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2019 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2021 yılında Shamakhi

1 Temmuz 2022 yılında Torpedo Kutaisi

Merab Gigauri kimdir

Merab Gigauri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Merab Gigauri şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Torpedo Kutaisi (bis 8/2010)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Merab Gigauri nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Vano Chargeishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vano Chargeishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vano Chargeishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vano Chargeishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Egert Naruson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egert Naruson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Egert Naruson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egert Naruson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cyrille Tchamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrille Tchamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cyrille Tchamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrille Tchamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Kukharev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kukharev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Kukharev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kukharev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi