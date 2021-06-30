Merak edilen gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Aslı Enver - Sarp Batur ile aşk yaşıyor!

37 yaşındaki oyuncu Aslı Enver'in takipçileri geçtiğimiz günlerde yanında görüntülenen kişinin kim olduğunu ortaya çıkardı.

Ünlü yazar Enis Batur ile gastronomi yazıları yazan Figen Batur’un reklamcı oğlu Sarp Batur ile güzel oyuncu Aslı Enver'in üç ay önce tanıştığı söyleniyor.

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Şu sıralar çiftin çok fazla ortalıkta görünmemesinin nedeninin Aslı Enver'in devam eden film çekimleri olduğu konuşuluyor.

Katche'nin yönetmenliğini yaptığı 'Sen Yaşamaya Bak' isimli filminin çekimleri biter bitmez soluğu sevgilisinin yanında alacağı düşünülüyor.



Sen Yaşamaya Bak filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?