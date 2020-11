Fatih Portakal’ın ayrılmasından sonra FOX TV'de Ana haberi sunmaya başlayan Selçuk Tepeli yüksek reytingleri ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Selçuk Tepeli, bu akşam FOX Ana Haberi sunmadı.

FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli’nin ailesinden birinin rahatsızlanması sonucu kanaldan acilen çıktığı öğrenildi. Tepeli’nin ailesinden birinin rahatsızlanması sonucu apar topar kanaldan ayrıldığı öne sürülürken Gülbin Tosun, Selçuk Tepeli'nin önemli bir mazereti olduğunu bu nedenle bugün FOX Ana Haberi sunamadığını ifade etti.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 yıllık deneyime sahip bir medya uzmanıdır. 2018'in ortalarına kadar Habertürk gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve daha sonra Habertürk haber ağı, 2020 yılına kadar Türkiye'nin en büyük televizyon haber odalarından birine liderlik ediyor. Selçuk, geçmişte Newsweek's Turkish edition ve Aktüel gibi yüksek profilli haber dergilerinin Genel Yayın Yönetmeni olmuştur.

Kariyeri boyunca çok sayıda gazetecilik Ödülü kazanan takımlara liderlik eden Selçuk, ünlü Türk ve uluslararası isimlerle röportajlar yaptı, 40'tan fazla ülkeye düzinelerce resmi başkanlık gezisi izledi. Sık sık Türk haber yayınlarında siyasi yorumcu olarak yer alıyor ve geçmişte güncel olaylar şovlarına ev sahipliği yapıyor. Selçuk, basılı, dijital ve televizyon gibi çeşitli medya platformlarında deneyime sahiptir. İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Fransa'daki Science Po Rennes'de okudu. Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilmektedir.

Selçuk Tepeli 1974 senesinde İstanbul doğdu.

Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri mastırını yaptı.

Aynı okulda Yazılı Basın Yönetim ve Hukuku mastırını da tamamlayan Selçuk Tepeli, şu görevlerde bulundu: Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini icra etti.

Habertürk TV’de Ceyda Karan’la beraber Eksen isimli uygulaması yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın vazifiyeti bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği vazifiyetinde getirilmişti.

SELÇUK TEPELİ HABERTÜRK'TEN NEDEN AYRILDI?

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, 17 Ocak 2020'de görevinden ayrılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Ciner Yayın Holding ve Habertürk TV ailesindeki herkesin her an samimiyetle yardımcı olduğu bu yıllar için herkese çok teşekkür ederim. Ama her şeyin bir sonu olması gerektiği düşüncesiyle bugün itibariyle Grup içerisinde başka görevler üstlenmek üzere Habertürk TV'deki Genel Yayın Yönetmenliği görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Selçuk Tepeli neden ayrıldığına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde, Ciner Grubu çatısı altında önce Yeni Aktüel, Newsweek Türkiye, Habertürk Gazetesi Hafta Sonu Ekleri ve son olarak da Habertürk TV'de Genel Yayın Yönetmeni olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ciner Yayın Holding ve Habertürk TV ailesindeki herkesin her an samimiyetle yardımcı olduğu bu yıllar için herkese çok teşekkür ederim. Ama her şeyin bir sonu olması gerektiği düşüncesiyle bugün itibariyle Grup içerisinde başka görevler üstlenmek üzere Habertürk TV'deki Genel Yayın Yönetmenliği görevimden ayrılıyorum. Her şey için tekrar teşekkür ederim..."