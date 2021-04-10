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  3. Merakı başına dert oldu! Sevimli köpeğin kafası tekere sıkıştı

Merakı başına dert oldu! Sevimli köpeğin kafası tekere sıkıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boş alanda oynayan yavru köpek, başını araç tekerine sıkıştırdı. Zor anlar yaşayan köpeğin yardımına ise itfaiye ekipleri yetişti.

Merakı başına dert oldu! Sevimli köpeğin kafası tekere sıkıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boş alandaki araç tekerine kafasını sıkıştıran yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Gölcük Selimiye Mahallesi'nde boş alanda bulunan atıl araç tekerlerinin arasından köpek sesi duyan bir vatandaş seslerin geldiği bölgeye gitti.

HAVLAYARAK YARDIM İSTEDİ

Tekerlerden birinin jant boşluğuna yavru bir köpeğin kafasını sıkıştırdığını gören Ekrem Öner adlı vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler, yaptıkları çalışma ile yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Merakı başına dert oldu! Sevimli köpeğin kafası tekere sıkıştı

Merakı başına dert oldu! Sevimli köpeğin kafası tekere sıkıştı

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