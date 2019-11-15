POMEM Sınav Giriş Belgeleri açıklandı mı? | 26. Dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri

Merakla beklenen 26. Dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri açıklandı
Polis Akademisi, 26. Dönem POMEM Sınav Giriş Belgelerini web sitesinden açıkladı. Polis Akademisi fiziki yeterlilik sınavında da değişiklik yaptı. İşte detaylar...
Polis Akademisi Başkanlığı'nca yapılan 26. dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri açıklandı.
POMEM sınavına girecek adaylar Polis Akademisi'nin internet adresi üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.
Polis Akademisi fiziki yeterlilik sınavında da değişiklik yaptı. Buna göre parkurda değişikliğe giderek yeni parkurun fotoğrafını paylaştı.
YOĞUNLUK NEDENİYLE SİTEYE ERİŞİM SAĞLANAMIYOR
26. dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınav talimatlarının aynı açıklaması sitede yoğunluğa neden oldu. Sitede oluşan yoğunluk nedeniyle siteye erişim sağlanamıyor.
Etiketler : POMEM, sınav giriş belgesi, polis akademisi, Polis Akademisi Başkanlığı
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