POMEM Sınav Giriş Belgeleri açıklandı mı? | 26. Dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri

Polis Akademisi Başkanlığı'nca yapılan 26. dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri açıklandı.

POMEM sınavına girecek adaylar Polis Akademisi'nin internet adresi üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

Polis Akademisi fiziki yeterlilik sınavında da değişiklik yaptı. Buna göre parkurda değişikliğe giderek yeni parkurun fotoğrafını paylaştı.



YOĞUNLUK NEDENİYLE SİTEYE ERİŞİM SAĞLANAMIYOR

26. dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınav talimatlarının aynı açıklaması sitede yoğunluğa neden oldu. Sitede oluşan yoğunluk nedeniyle siteye erişim sağlanamıyor.