Merakla beklenen imza Başkan Erdoğan'dan geldi

Adalet Bakanı Gül açıklamasında, "TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır" dedi.

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