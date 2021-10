Merakla beklenen Sana Söz dizisinin yıldızı Serkan Altunorak'tan üzen haber! Yapım şirketi duyurdu!

Star'ın merakla beklenen Sana Söz dizisinde korona şoku yaşandı. Başrollerini Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Sana Söz dizisinin ilk bölümü bu cuma Star TV izleyicisi karşısına çıkacak.

Dizide Nehir Erdoğan'ın canlandırdığı Elif’in eşi avukat Erdem rolüne hayat veren Serkan Altunorak koronaya yakalandı.

Oyuncuyla ilgili bilgiyi yapım şirketi “Sevgili oyuncumuz Serkan Altunorak’ın COVID olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” açıklamasıyla duyurdu.

SERKAN ALTUNORAK BİYOGRAFİSİ

Serkan Altunorak, 24 Aralık 1976 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara’da dekoratörlük yapan, babası 2007’de öldükten sonra annesi İskenderun’a yerleşmiş. Bir erkek kardeşi var o da New York’ta yaşıyor. 10 yaşında dublaja başladı.

Hacettepe ÜniversitesiTiyatro Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde konservatuvarın güzel sanatlar bölümünü bitirdi. Amerika’nın en iyi müzik ve sanat okulu ve dünyanın en saygın konservatuarlarından biri olan Juilliard’a başvurdu ve kabul edilince 1998 yılında New York’a gitti, 4 ay eğitim aldı. Daha sonra da New York Film Academy’de 4 buçuk ay kamera dersleri aldı.

Amerika’ya tekrar gitti ve Şikago’daki DePaul University, Theatre School’a kabul edildi, bir yıl orada okuduktan sonra dönmek zorunda kaldı 2002 yılında döndü. Döndükten sonra DOT Tiyatrosu’nun açtığı sınavla oraya girdi.

